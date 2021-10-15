دافعت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر عن استراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز طرح مواد غذائية أكثر صحية في الأسواق دون فرض حظر على غيرها من المنتجات.

وقالت الوزيرة في مستهل المعرض الغذائي "أنوجا" المقام بمدينة كولونيا الألمانية إن اتحادات عديدة في قطاع صناعة المواد الغذائية التزمت لأول مرة بتقليل السكر والملح والدهون والسعرات الحرارية في منتجاتها، و"لذلك أجد أن الاستراتيجية فعالة"، وأضافت: "السكر تراجع بنسبة 35% في المشروبات الغازية، وبنسبة 20% في الزبادي المخصص للأطفال، كما هناك انخفاض ملحوظ في الملح المستخدم في الخبز المعبأ".

وقالت الوزيرة إنه في ظل الشعار الذي طبقته ألمانيا على المواد الغذائية الصحية "Nutri-Score" قبل عام "صار من الممكن رؤية مكونات أفضل للطعام، وأضافت: "تشارك بالفعل في هذا الشعار 233 شركة بـ 452 علامة تجارية".

تجدر الإشارة إلى أن النظام الذي تم تطويره في فرنسا يعني شيئا مثل "نقاط القيمة الغذائية"، فبالإضافة إلى السكر والدهون والملح، يتضمن أيضا عناصر موصى بها مثل الألياف أو البروتين أو نسب الفاكهة والخضروات. ويتم منح النقاط للكميات لكل 100 جرام. وتكون النتيجة قيمة إجمالية واحدة يتم تعيينها على مقياس من خمس نقاط: من "A" في حقل أخضر داكن، والذي يعني أفضل قيمة غذائية، مرورا بـ "C" في حقل أصفر، وصولا إلى "E" في حقل أحمر، والذي يعني أدنى قيمة غذائية. ويتم إبراز الحقل المطابق لكل محتوى على عبوة المنتج.

وكخطوة تالية، ترى كلوكنر تطبيق "علامة موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي للقيمة الغذائية للمنتجات"، وقالت: "سيكون ذلك مفيدا للمستهلكين والمنتجين، بحيث يمكن للجميع في كل مكان داخل الاتحاد الأوروبي الاستفادة من المزيد من الشفافية والمزيد من المعلومات - دون الاضطرار لطباعة ملصق مختلف لكل بلد".