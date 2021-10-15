تستعد فيجي لاستقبال السائحين مرة أخرى بعد عامين تقريبا من إغلاق حدودها بسبب فيروس كوفيد-19.

وقالت فيجي إنها تشهد بالفعل تزايدا كبيرا في طلبات السائحين بعد أن أعلنت هذا الأسبوع أنها ستفتح السفر بدون حجر صحي للزوار من بلدان مختارة، بعد ما يقرب من عامين من الإغلاق.

وأشارت برنت هيل الرئيس التنفيذي لشعبة السياحة في فيجي: إن"بيانات موقعنا على الإنترنت جيدة - نشهد زيادة حقيقية.. إنه أمر مثير، ونريد تشجيع الناس على القدوم وقضاء عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في فيجي"، بحسب صحيفة /الجارديان/ البريطانية.

وقالت هيل: "لدينا سبعة أسابيع أخرى لإنهاء استعداداتنا، لكننا نعمل جميعا لوقت إضافي منذ بداية العام ، لإعادة فتح صناعة السياحة مرة أخرى للعالم.. نحن جاهزون."

وقررت فيجي إعادة فتح حدودها أمام المسافرين الذين تم تحصينهم بالكامل من دول بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا ومعظم دول جزر المحيط الهادئ اعتبارا من 11 نوفمبر المقبل، على الرغم من أن إعادة الفتح الرسمي ستكون في الأول من ديسمبر، عند وصول أول رحلة سياحية مقررة في البلاد على متن شركة طيران فيجي الوطنية.