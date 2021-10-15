كشفت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)، ومجموعة "سيمنز" الصناعية، النقاب عن أول قطار آلي من دون سائق في العالم سيقام في مدينة /هامبورج/.ووصفت الشركة الألمانية - في بيان وفق ما نقلته صحيفة /ذا لوكال/ الأوروبية - القطار بأنه سيكون أكثر دقة في المواعيد وأكثر فعالية في استخدام الطاقة من القطارات التقليدية.وذكر البيان أن أربعة قطارات من هذا النوع سينضموا إلى شبكة السكك الحديدية السريعة في شمال /هامبورج/، وستبدأ في نقل الركاب اعتبارًا من ديسمبر المقبل، باستخدام البنية التحتية الحالية للسكك الحديدية.وأشارت الصحيفة إلى أن مدن أخرى، مثل باريس، بها مترو من دون سائق، إلا أنها غالبًا ما يكون بها محطات قطارات أوتوماتيكية أحادية السكة تعمل على مسارات فردية، أما قطار /هامبورج/ سيعمل على مسارات القطارات العادية الأخرى.

ووصفت شركتا "سيمنز" و"دويتشه" المشروع بأنه "الأول من نوعه في العالم" وهو جزء من ميزانية قدرها 60 مليون يورو (أي ما يعادل 70 مليون دولار) لتحديث نظام السكك الحديدية السريع في هامبورج.وأضاف البيان أنه على الرغم من التحكم في القطار سيكون من خلال التكنولوجيا الرقمية، إلا أن سائقا سيظل موجودًا للإشراف على الرحلات كلما كان هناك ركاب على متنه