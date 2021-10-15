ذكر تقرير اللجنة الحكومية الروسية للإحصاء (روستات) أن الانتاج الزراعي في البلاد انخفض بنسبة 10.1% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية.

وأوضحت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية، أن روسيا ضخت مليارات الدولارات في تطوير القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة، كجزء من جهودها لتوفير منتجات غذائية تم استيرادها سابقًا من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها غير متوفرة حاليًا بسبب العقوبات المتبادلة التي فرضتها روسيا على الزراعة الأوروبية والأعمال التجارية في عام 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم، وأدى ذلك إلى طفرة في إنتاج الحبوب، حيث تعد روسيا الآن أكبر مصدر لها في العالم.

وكان النمو الزراعي أحد محركات الاقتصاد الروسي في السنوات الأخيرة، إذ تفوقت صادرات الحبوب التي ربحت حوالي 25 مليار دولار في عام 2020، على صادرات الأسلحة لتصبح ثاني أكبر منتج تصديري لروسيا بعد المواد الخام إلا أن التباطؤ الذي شهده العام الجاري كان مفاجأة للمحللين.