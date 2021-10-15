كشف فريق بحثي في كلية الطب بجامعة "موناش" في ملبورن بأستراليا أن الاستهلاك المعتدل للمرأة من الكربوهيدرات مع الدهون غير المشبعة يمكن أن يوفر فوائد صحية جمة لصحة قلوبهن، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه الإحصاءات أن أمراض القلب والأوعية الدموية تعد السبب الرئيسي للوفاة بين النساء.

وتوصلت الدراسة إلى أن زيادة نسبة استهلاك النساء للكربوهيدرات في مرحلة منتصف العمر مرتبط ارتباطا وثيقا بانخفاض احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وضغط الدم المرتفع والسكر والسمنة، كما ارتبط تناول الكربوهيدرات المعتدل بين 41٪ - 44.3٪ من إجمالي مدخول الطاقة بأقل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالنساء اللاتي استهلكن أقل من 37٪ من الطاقة على شكل كربوهيدرات.

وأوضح الباحثون أن الأطعمة عالية الجودة التي تحتوي على الكربوهيدرات، مثل الخضروات والحبوب الكاملة، بما في ذلك خبز الحبوب الكاملة والحبوب والمعكرونة، مفيدة لصحة القلب، في حين أن الكربوهيدرات ذات الجودة الرديئة، مثل الخبز الأبيض والبسكويت والكعك والمعجنات، يمكن أن تزيد من المخاطر.

وينصح الباحثون المرأة بإدراج كميات وفيرة من الخضراوات والحبوب الكاملة وخيارات الدهون الصحية للقلب، مثل: المسكرات والبذور والأفوكادو والزيتون وزيته، في نظامهن الغذائي، فضلا عن مجموعة متنوعة من البروتينات الصحية، خاصة المأكولات البحرية والفاصوليا والعدس والبيض ومنتجات الألبان.