حذَّر من عودة الأسعار إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل بنهاية العام الحالي.. مع حل أزمة الإمداد في أوروبا والصين

طارق عرابي

شدد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان، على ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل في الكويت عاجلا غير آجل، وعدم التعويل كثيرا على الارتفاع الحالي في أسعار النفط، خاصة أن الارتفاع الحالي قد لا يستمر طويلا.

وأضاف الوزان في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن ارتفاع أسعار النفط يجب ألا يؤدي إلى توقف أو تأخر إجراءات الإصلاحات المالية والاقتصادية في الدول النفطية بشكل عام والكويت بشكل خاص، لاسيما أن الكويت تعاني عجزا كبيرا في السيولة دفعها إلى التفكير في السحب من الصندوق الاحتياطي وصندوق الأجيال القادمة.

وتابع يقول: «لا يغرنكم ارتفاع أسعار النفط المؤقت، ويجب ألا نركن إلى الارتفاع الحالي فنؤجل الحلول والبدائل، فارتفاع أسعار النفط له أسبابه ومبرراته السياسية والفنية، وبالتالي متى ما تم القضاء على هذه الأسباب فإن الأسعار قد تتراجع إلى مستويات 60 دولارا مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل».

وأوضح الوزان أن الأزمات التي يعاني منها قطاع النفط والغاز في الصين وأميركا والدول الأوروبية قد تنتهي بنهاية العام الحالي، ومن ثم فمن المتوقع أن يعود إمداد النفط والغاز لهذه الدول إلى وضعه السابق، وبالتالي لابد من الاستفادة من الارتفاع الحالي لتعديل أوضاع الدول النفطية، مع التركيز على توفير مصادر الدخل الأخرى لتعويض أي هبوط مستقبلي في أسعار النفط.