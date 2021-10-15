اعتبرت الفنانة المصرية داليا مصطفى أن حكاية " مش مبسوطة" من مسلسل (زي القمر) واقعية لأنها تناقش قضية تهم كل الستات .

جاء ذلك في تغريدات نشرتها عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي حيث قامت بإعادة نشر ردود المغردين على حلقات الحكاية التي تعرض حاليا.

ونشرت داليا مصطفى صورا لها من كواليس الحكاية عبر حسابها في "انستجرام" وكتبت :"اعتقد ده حال كل الستات بتصبر نفسها"، وأضافت أن الحكاية تجربة مختلفة بالنسبة لها جدا لأن شخصية "نشوى" التي تجسدها ضمن الأحداث استفزتها وتحمست بشدة لها.

وتدور أحداث الحكاية حول سيدتين تعاني كل منهما من فكرة عدم السعادة في حياتها الشخصية رغم أن كل واحدة منهما من طبقة اجتماعية مختلفة.

ونالت داليا مصطفى إشادات وإعجاب المغردين على موقع التواصل الاجتماعي، واعتبروها فنانة موهوبة ورائعة تجيد تقديم كل أدوارها بشكل لافت ومميز .

وكتب أحد الحسابات أن "مشهد الليلة الماضية مع امك رائع " ، وقال حساب أخر " داليا مصطفى في مش مبسوطة رائعة دائما ".

و تعرض حدوتة ( مش مبسوطة) حاليا في 5 حلقات ، ضمن أحداث مسلسل ( زي القمر)، ويشارك في بطولتها بشرى ، وأحمد سعيد عبدالغني وعدد من الشباب، تأليف عمرو الدالي، وإخراج شيرين عادل.