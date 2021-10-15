ذكر تقرير أمريكي أن 4.3 مليون شخص تركوا وظائفهم خلال شهر أغسطس الماضي 2021.

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلاً عن تقرير استقصاء فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) أن حوالي 2.9 بالمائة من القوى العاملة قد استقالوا من وظائفهم في أغسطس الماضي داخل الولايات المتحدة بينما كانت النسبة 2.7 بالمائة في يوليو 2021.

ووفقا لقناءة "سي إن إن" يمثل هذا أعلى معدل للإقلاع عن العمل منذ بدء إعداد مثل هذا التقرير في عام 2000.

وأفادت القناة الإخبارية الأمريكية أن عدد العمال الذين استقالوا قد ارتفع بمقدار 242 ألف عامل عن شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى أن حالات ترك الوظائف ارتفعت في مجالات خدمات الإقامة والطعام وتجارة الجملة والتعليم الحكومي.