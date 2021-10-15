قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إن إيران غير مستعدة للعودة إلى المحادثات مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي، وإن فريقها الجديد للمفاوضات يريد مناقشة النصوص التي ستطرح عندما يجتمع مع التكتل في بروكسل الأسابيع المقبلة.

وزار إنريكي مورا، مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي يتولى مهمة تنسيق المحادثات، طهران الخميس للاجتماع مع أعضاء من فريق التفاوض الإيراني بعد أربعة شهور من توقف المحادثات بين إيران والقوى العالمية.

ويرفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حتى الآن استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في ڤيينا بشأن عودة الجانبين إلى الالتزام بالاتفاق الذي فرضت إيران بموجبه قيودا على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وقبيل زيارة مورا قال ديبلوماسيون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إن الزيارة جاءت في وقت حساس، مضيفين أنه لا يمكن اعتبار أن الأمور «تمضي كالمعتاد» نظرا لتصاعد أنشطة إيران النووية وتعثر المفاوضات.

وقالت الولايات المتحدة إن الوقت ينفد.

وقال المسؤول للصحافيين شريطة عدم الإفصاح عن هويته، «إنهم غير مستعدين بعد للحوار في ڤيينا»، مضيفا أنه يعتقد أن طهران «عازمة بالتأكيد على العودة إلى ڤيينا وعلى إتمام المفاوضات».

من جهة أخرى، قال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية الجمعة، إن إيران يجب أن تظهر بالأفعال استعدادها لاستئناف محادثات ڤيينا مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي.