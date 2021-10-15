كشف الاتحاد الأوروبي عن أنه يعد ورقة سياسية جديدة لتكون جاهزة العام المقبل بشأن تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي خلال تصريحات للصحافيين في بروكسل، إن وزراء خارجية التكتل سيناقشون الورقة السياسة خلال اجتماع مقرر لهم في لوكسمبورغ يوم الاثنين المقبل.

وفي إشارة إلى المصالحة الخليجية، أضاف «نعتقد أن هناك فرصة الآن للتعامل بشكل أكبر مع الخليج وسيقدم الوزراء أفكارا بشأن ذلك وهذا سيثري الورقة التي نعدها للعام المقبل بشأن العلاقات مع الخليج».

وأوضح ان«إحدى الوثائق الرئيسية التي سنصدرها ستكون عبارة عن اتصال مشترك بين المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجية الأوروبية بهدف تغطية كل جانب من جوانب علاقتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي.. ستكون هذه وثيقة واسعة للغاية، ومن المقرر نشرها في ربيع العام المقبل».

وأضاف «هناك بعض الديناميكيات الإيجابية في دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك لدينا فرصة الآن لإقامة علاقات مؤسسية أوثق مع دول المجلس.. نحن نتحدث عن إمكانية ابرام اتفاقية للتجارة الحرة»، مشيرا كذلك إلى عقد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الحوار السياسي بين الجانبين خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.

كما كشف عن أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيقوم قريبا بزيارة إلى منطقة الخليج تشمل الكويت، لافتا إلى أن بوريل كان قد زار مؤخرا قطر والسعودية والإمارات.