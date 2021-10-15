أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري في العراق وعضو اللجنة التفاوضية، نصار الربيعي، أن «الحكومة المقبلة لا تخضع للتوافقات السياسية، وستكون مسؤولة مباشرة من التيار الصدري».

وقال الربيعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»: إن «الحكومة المقبلة غير توافقية، وستكون حكومة تحكمها أطراف سياسية ولا تخضع للتوافقات السياسية بحيث تكون مشكلة من جميع المكونات، والمعارضة ستكون من جميع المكونات».

وأشار الى أن «التيار الصدري سيحول الحق الحزبي إلى استحقاق وطني»، مؤكدا أن «الكتلة الصدرية ستعلنها صراحة أن مرشحها لرئاسة الوزراء من التيار الصدري».

وتابع أن «الحكومة المقبلة مسؤولة مباشرة من التيار الصدري وتتحمل كل الاخفاقات». في غضون ذلك دعا الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى التهدئة وعدم التصعيد فيما يتعلق بنتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت الأحد الماضي.

وقال صالح وزيدان في بيان مشترك، إن «الاحتكام إلى الشعب يعد مبدأ أساسيا ودستوريا ومصدرا لشرعية الحكم»، مضيفين أن الانتخابات «استحقاق وطني ومسار ديموقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم».

وأشار البيان إلى أن الاعتراضات على سير العملية الانتخابية «مقبولة ضمن السياق القانوني»، مؤكدا ضرورة أن يكون التعامل معها «وفق الدستور والقانون».

ودعا البيان جميع الأطراف إلى «موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين».

وأكد صالح وزيدان دعمهما للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية المختصة لمتابعة هذا الملف والحرص والجدية التامة في النظر بجميع الشكاوى والطعون المقدمة بشأن العملية الانتخابية «بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة».

يذكر أن كتلا سياسية خاسرة في الانتخابات أعربت عن رفضها النتائج المعلنة، ملمحة إلى احتمال وقوع «عمليات تزوير».