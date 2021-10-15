فتح مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الباب أمام المشاركين للدخول إلى كواليس صناعة أفلام الكرتون، وذلك خلال ورشة عمل تدريبية بعنوان «الحكواتي مع ماجد ـ دراسة خاصة بعودة مسلسل فطين»، قدمتها قناة ماجد ضمن سلسلة الورش التي يشهدها استوديو الشباب «عن بُعد» خلال فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان تحت شعار «فكر سينما».

وتناولت الورشة، التي قدمها المدرب المخرج أحمد محمد تيسير من استديو «ماجد» في مصر، المراحل الأساسية لصناعة أفلام الكرتون بدءا من كتابة النص مرورا بالعمليات الفنية والتقنية لتحريك الشخصية الكرتونية، وصولا إلى المنتج النهائي الذي يشاهده الجمهور على الشاشة وذلك من خلال تقديم تطبيقات عملية من مسلسل فطين بموسمه الثاني.

وشرح المدرب بالتفصيل أسرار هذا الفن التي تبدأ بعد كتابة المؤلف للنص، مشيرا إلى أن المخرج يتعامل مع المسلسل الكرتوني على شكل حلقات بحيث ينتقل نص الحلقة الواحدة بداية إلى قسم الرسم لتحويله إلى رسومات صغيرة بشكل مشابه للقصة المصورة في المجلات، لتأتي المرحلة الثانية التي يتم فيها تحويل الصور إلى قسم «الأنيماتيك» والذي يتم فيه تحريك صور الحلقة من خلال رسم أولي بسيط مع حركات الكاميرا والزوايا وتركيب صوت الممثلين للحصول على تصور مبدئي للحلقة.

وأوضح المدرب أن الشكل المبدئي للحلقة ينتقل إلى قسم «الرسم» لتحويلها بالكامل إلى رسومات متضمنة الخلفيات والأدوات التي تستخدمها الشخصيات، ثم يتم الانتقال إلى قسم «التحريك» الذي تظهر من خلاله الشخصيات بشكلها النهائي على الشاشة بعد إضافة تعابير الوجوه وحركات الشفاه المطابقة للصوت، مشيرا إلى أن المحطة الأخيرة للحلقة تكون في قسم «التركيب» الذي يتم فيه تركيب الخلفيات مع حركة الشخصيات وحركات الكاميرا والإضافة والظل والمؤثرات الصوتية.