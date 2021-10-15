توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التنظيمات الكردية في شمالي سورية التي تصنفها بلاده إرهابية بمحاربتها بقوة متهما الولايات المتحدة بتقديم دعم عسكري مباشر لها.



وقال أردوغان مجددا في تصريحات صحافية عقب صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول «سنتعامل بشكل مختلف مع التنظيمات الإرهابية في شمال سورية وسنحاربها بقوة»، إشارة إلى مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية التي تهيمن على قوات سوريا الديموقراطية (قسد).

وأضاف: التنظيمات الإرهابية في شمال سورية تتلقى الدعم العسكري من الولايات المتحدة وأطراف أخرى.. حربنا متواصلة ضد التنظيمات الإرهابية ولن يوقفنا أحد».



وكان اردوغان قال قبل أيام وعقب الهجوم الذي أدى إلى مقتل جنديين تركيين الأحد الماضي، ان صبره نفد، ثم هدد وزير الدفاع خلوصي أكار بأن تركيا «ستقوم باللازم في المكان والزمان المناسبين لوقف الهجمات الإرهابية شمالي سورية».



وأشار إلى وجود تغيرات وتحولات جادة في المنطقة والعالم خاصة في قضايا الأمن والدفاع، مؤكدا أنهم يراقبون ذلك عن كثب لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة.