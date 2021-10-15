أصدرت وزارة الدفاع السورية تعميما طالبت خلاله قيادة القطعات العسكرية بتوجيه العناصر لتلقي تطعيم ڤيروس كورونا المستجد وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الڤيروس.



وشدد التعميم الداخلي، الصادر في نهاية سبتمبر الماضي، على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد، والقناع الواقي (الكمامة)، وغسيل الأيدي المتكرر، للحد من انتشار الڤيروس في قطعات الجيش.



وأشار التعميم إلى أن إدارة الخدمات الطبية افتتحت مراكز لتلقي اللقاح في قطعات الجيش العسكرية، وفي جميع المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها.



ولا توجد إحصائية أو معلومات رسمية عن نسبة تفشي الجائحة في قطعات الجيش.