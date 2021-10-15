مصادر تعتبر أن مظاهرات الخميس رسالة من حزب الله إلى عون بتوقيع بري وارتفاع عدد ضحايا الأحداث إلى 7 وبعبدا تنفي عزم البيطار التنحي

بيروت ـ عمر حبنجر



نجح الاقفال العام، الذي شهده لبنان اليوم الجمعة حدادا على ضحايا التصادم المسلح الذي شهدته منطقة الطيونة جنوبي العاصمة اللبنانية، في امتصاص الكثير من التشنجات الشعبية والسياسية، لكن بقي السؤال الذي يطرح نفسه على مختلف الفرقاء وهو: ماذا بعد؟ هل يرفع حزب الله وحركة أمل الحظر عن استئناف جلسات مجلس الوزراء، أم يتمسكان بالشرط المقابل وهو «قبع» المحقق العدلي طارق البيطار عن عرش التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت، وإحالة حادث الطيونة على المجلس العدلي بوصفه اعتداء على أمن الدولة الداخلي؟



واقع الحال أن هناك شرطا آخر معلنا، يبدو أنه تحقق، وهو اعتقال مطلقي النار على التظاهرة المتجهة إلى قصر العدل، أو من هم مشتبه بهم وعددهم تسعة، أصبحوا في قبضة الجيش، بصرف النظر عن الأسماء الأخرى المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن إدراجها في خانة الاتهام السياسي للقوات اللبنانية التي تنفي ذلك.



ويبقى المطلوب إبعاد القاضي البيطار عن ملف التحقيق بانفجار المرفأ، بعدما بلغ كما يبدو مكانا قصيا في معرفة ما تجوز وما لا تجوز معرفته على مستوى المسؤوليات والأشخاص المتورطين بهذا الزلزال المدمر.



وعقدة «قبع» القاضي البيطار تبدو قريبة من الحل، واقعيا ما يغني عن الحلول القضائية المستحيلة، فبدلا من «قبعه» من ولايته كمحقق عدلي مطلق الصلاحية، كما هدده به وفيق صفا مسؤول الارتباط في حزب الله، بات ممكنا شل يديه بالحصانات النيابية للنواب المدعى عليهم.



ولا شك أن هيبة الحزب قد مست في منطقة الطيونة، كما سبق أن حصل في «شويا» بقضاء حاصبيا مع الاشتراكيين، وفي خلدة مع عشائر العرب، لكن ثنائي الحزب والحركة نجحا في مشاغلة المحقق العدلي طوال فترة غياب الحصانة النيابية، الممتدة من تاريخ تشكيل الحكومة إلى حين عودة الدورة العادية لمجلس النواب الثلاثاء المقبل، بحيث يعود القاضي العدلي مكبل اليدين، ليبقى النواب والوزراء المطلوب ملاحقتهم أحرارا محصنين.



والملاحظ ان كل المراجعات القضائية ضد القاضي البيطار قد ردت، وآخر مراجعة أمام محكمة التمييز ردت يوم الخميس، تاريخ تظاهرة الطيونة لحزب الله وحركة أمل، بحيث كان بوسع القاضي استجواب من كان حدد موعدا لاستجوابه في ذلك اليوم بالذات، وإذ جاءت التظاهرة لتحول دونه وهذه الفرصة، وتكفلت الدعوة الحكومية إلى الإقفال العام الجمعة بتعطيل إمكانية الحركة أمام هذا القاضي، لنصل إلى غد السبت وبعده الأحد، وكلاهما يوما عطلة رسمية، ومثلهما يوم الاثنين الذي يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف، بحيث تطل مع الثلاثاء 19 الجاري الدورة العادية لمجلس النواب، ومعها يستعيد النواب حصاناتهم، ويا دار ما دخلك شر!



المصادر المتابعة ترى ان تظاهرة الحزب والحركة في منطقة الطيونة حمالة أوجه، إذ ليس ما يثبت بأن هدف التظاهرة بشقيها النخبوي الذي توجه بهدوء إلى قصر العدل والفوضوي الذي تغلغل في الأحياء السكنية في منطقتي بدارو وعين الرمانة، وما سبقها من تهديدات وتحديات تستهدف القاضي البيطار وحده، فثمة من يرى فيها رسالة من حزب الله إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بتوقيع رئيس المجلس نبيه بري، بسبب تردده مؤخرا في التجاوب مع رسائل الحزب، حتى بعد توجيهها بالمباشر من خلال خطب الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، بعدما بات توجه الحزب واضحا على مستوى الاستحقاق الرئاسي لمصلحة زعيم «المردة» سليمان فرنجية، وبالتالي لا مكان للصهر جبران باسيل في حسابات الحزب.



وتقول المصادر ان الفريق الرئاسي اعتمد طريقة اللا رفض واللا إيجاب في تعامله مع الحزب، فإنه لو استجاب لوقعت الواقعة بينه وبين تياره، أو ما تبقى منه، وإن رفض علانية، فهذه الواقعة ستكون أشد وطأة على علاقاته مع الحزب.



وثمة وجه آخر لعاصفة الطيونة ممكن ان يتخطى بأولويته كل ما عداه، انه الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل، ومن يعتقد ان المنظومة المتحكمة بالمشهد اللبناني اليوم صاحبة مصلحة في إجراء انتخابات تشريعية، تفقدها أكثريتها الراهنة، يكون واهما.



إلى ذلك، فإن النائب القواتي جورج عقيص وصف ما حصل في الطيونة بالمسرحية التي يراد منها «قبع» القاضي البيطار، وتوريط القوات اللبنانية وصولا إلى تأجيل الانتخابات.



بدوره، توقع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل تكرار الاشتباكات في الطيونة «لأن العوامل لم تتغير»، وقال «القوات نفت علاقتها، لكن أهل عين الرمانة لن يوطوا رؤوسهم لأحد، ولن نسكت لأحد ينتهك عرضنا وبيوتنا».



وردا على اتهام حزب الله وحركة أمل للقوات اللبنانية بتدبير ما يصفانه بالكمين، قال النائب القواتي بيار أبو عاصي «ان القوات تَتّهم ولا تُتهم».



من جهته، عرض الرئيس ميشال عون أمس مع وزير العدل هنري خوري ضرورة تفعيل مجلس القضاء الأعلى، كما تطرق الحديث إلى التحقيقات الجارية في أحداث الطيونة التي يطالب ثنائي أمل وحزب الله بإحالتها إلى المجلس العدلي.



في الوقت ذاته، نفى القصر الجمهوري خبرا تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول زيارة مزعومة للقاضي البيطار إلى الرئيس عون وانه ابلغه رغبته في التنحي عن التحقيق في جريمة المرفأ، وقال البيان الرسمي: ان هذا الخبر لا أساس له.



يذكر ان قوات كثيفة من الجيش واصلت الانتشار في المناطق المواجهة بين الشياح وعين الرمانة، فيما سجلت وفاة أحد الجرحى الـ 32 ليرتفع عدد الضحايا إلى 7.



وقد سمع إطلاق نار بكثافة في الشياح ظهرا تبين أنه مردود لتشييع ضحايا المواجهات.