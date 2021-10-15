بيروت ـ أحمد منصور



عثرت عناصر مغاوير البحر في الجيش اللبناني على جثتي قائد الطائرة المدنية علي حسين الحاج والمتدربة باسكال عبدالأحد داخل الطائرة التي كانت سقطت في عرض البحر مقابل منطقة حالات يوم الاربعاء الماضي، بعدما حددوا موقع هيكل الطائرة صباحا، من خلال المركب المجهز بتقنية Sonar. وتم انتشال جثتي الضحيتين على بعد 1200 متر من شاطئ حالات وعمق 30 مترا.



وكانت الطائرة أقلعت بتاريخ 13 الجاري، وهي تابعة لنادي الطيران اللبناني Aero club Lebanon نوع CI72S ذات التسجيل OD_PMS من مطار رفيق الحريري بيروت الدولي في بيروت عند الساعة 10:06 بالتوقيت المحلي، باتجاه جبيل ساحليا، وذلك استنادا إلى خطة طيران تمت الموافقة عليها مسبقا من قبل مصلحة الملاحة الجوية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني. وحوالي الساعة 10:24 بالتوقيت المحلي اختفت الطائرة عن شاشات رادارات الملاحة الجوية فوق البحر في منطقة حالات، وكان على متنها قائد الطائرة ومساعدته.



مصادر الطيران المدني قالت انها تلقت آخر اتصال من الطائرة بصوت المتدربة باسكال ما اثار الاستغراب كون المتصل يكون قائد الطائرة حصرا، ما أوحى بأن ربما عارضا صحيا أصيب به الطيار. وستخضع الجثتان للمراجعة الطبية الدقيقة.