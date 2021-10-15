الرياض- واس: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية، أبرزها إعفاء د. توفيق بن فوزان الربيعة من منصبه كوزير للصحة وتعيينه وزيرا للحج والعمرة.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" في بيان ان الاوامر الملكية تضمنت أيضا تعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.



ونص امر ملكي آخر على ترقية الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن ويعين قائداً للقوات المشتركة. كما صدر أمر ملكي بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، ونص على أنه يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وان تكون اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (54401) بتاريخ 29 / 9 / 1441هـ تحت مظلة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، وتشرف الهيئة على ما أنجزته وما تنجزه هذه اللجنة من أعمال. وان تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الامر الملكي بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية، بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.



وصدر أمر ملكي بإعفاء عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه.