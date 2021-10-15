القاهرة ـ أ.ش.أ: هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة في الخارج بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الجمعة، لأبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، «الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ميلاد رسولنا الكريم سيدنا محمد، ژ، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيزة المزيد من التنمية والتقدم والازدهار.. مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير».