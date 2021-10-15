القاهرة ـ أ.ش.أ: قال د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ الأحد 17 الجاري حتى يوم الأحد 9 يناير 2022، في تسليم دفعة جديدة 1440 وحدة سكنية من مشروع «دار مصر» بمنطقة القرنفل للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة.



وأضاف الجزار أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي لإنهاء الإجراءات، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول للتسجيل ومعاينة واستلام الوحدة.



من جانبه، أوضح م.أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 230 يوم 17 الجاري ووحدات العمارة رقم 231 يوم الاثنين 18 الجاري، ووحدات العمارة رقم 232 يوم الثلاثاء 19 الجاري، ووحدات العمارة رقم 233 يوم الأربعاء 20 الجاري، ووحدات العمارة رقم 234 يوم الأحد 24 الجاري، ووحدات العمارة رقم 235 يوم الإثنين 25 الجاري، ثم باقي الوحدات تباعا.