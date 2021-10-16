قام المستشار بالديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح بزيارة مساء اليوم إلى مدينة الكويت لحلبة السيارات بمنطقة عريفجان.

وقد أثنى على رئيس واعضاء الفريق المشرف على حلبة السيارات وعلى الجهود الكبيرة المبذولة من الشباب الكويتي في تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه لتوفير كافة سبل الدعم في تسهيل وتذليل كل العقبات وتوفير الامكانيات لهم لاحتوائهم وتفريغ طاقاتهم المميزة على جميع مضامير حلبات السيارات السبع الموجوة بالحلبة مؤكداً أن هذه المدينة فاتحة ابوابها للجميع دون استثاء للشباب الكويتي لممارسة هواياتهم المفضلة لتحقيق الوجه الحضاري المشرق لدولة الكويت متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.