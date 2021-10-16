الخشتي: استلام الموقع الخاص بمشروع البنك في العقيلة وسيجهز بجميع مواصفات المبنى الذكي

دعا نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح مضف المضف الإشرافيين في البنك للتعريف عن استراتيجية البنك في مركز الائتمان للتدريب.

استهلت افتتاحيته للقاء التنويري عن استراتيجية بنك الائتمان الكويتي 2020-2025، تماشيا ً مع قرارات مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن.

وذكرت المتحدث الرسمي باسم البنك حباري الخشتي أن استراتيجية البنك ارتكزت على (5) أهداف

خلق بيئة عمل جاذبة، صحية وفعالة.

تحقيق الرضا للعملاء واكتساب ثقتهم.

التحول الرقمي.

تطوير قطاع الائتمان لتوفير الأمان الاجتماعي للأسرة الكويتية.

تحقيق الاستدامة للأجيال القادمة.

وأكدت الخشتي عن رؤية البنك ومكانته كمؤسسة حكومية رائدة تسعى لاكتساب ثقة عملاء البنك وضمان تحقيق الاستدامة للأجيال القادمة.

وأشارت إلى أهداف البنك المبنية على خلق بيئة عمل جاذبة وصحية للموظفين من خلال متابعة آلية التقييم الوظيفي عبر مؤشرات تقييم الأداء مع ضرورة الاستمرار في تطوير أداء الموظفين عبر اشراكهم في دورات تدريبية للرفع من كفاءتهم الوظيفية، ومن ضمن أهداف البنك هو تحقيق رضا العملاء وكسب ثقتهم من خلال تبسيط وميكنة الخدمات وجعلها متاحة إلكترونيا ً (ONLINE) والتواصل مع عملاء البنك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والمتاحة على مدار الساعة، اذ يعول البنك على التحول الرقمي لتقليص الدورة المستندية للمعاملات.

ومن ناحية أخرى أوضحت بأنه تم استلام الموقع الخاص بمشروع بنك الائتمان الكويتي في منطقة العقيلة من قبل بلدية الكويت بمساحة ألفين متر مربع والذي يتسع لعدد لا يقل عن 200 موظف وسيتم تجهيزه بجميع مواصفات المبنى الذكي.

ويتكون المشروع من (3) سراديب وطابق أرضي وعدد (3) طوابق بالإضافة إلى الخدمات، وتم تقسيم المشروع على النحو التالي:

- السراديب "الأول والثاني والثالث" يستخدمان كمواقف لموظفي البنك على مساحة الأرض المخصصة بالكامل.

- الطابق الأرضي والأول للمراجعين والموظفين.

- الطابقين الثاني والثالث يستخدمان للموظفين.

وذكرت الخشتي أن البنك الآن بصدد طرح مناقصة لتنفيذ المشروع.

ومن جانب آخر أكدت الخشتي فاعلية الخدمات الإلكترونية المقدمة من البنك وذكرت أن عدد المواطنين المستفيدين من خدمة القروض الذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) بلغت (1600) مواطن منذ إطلاق الخدمة.