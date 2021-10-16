3 آلاف دينار سنوياً مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

صدر مرسوم بتجديد تعيين مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.



وجاء في المرسوم: يجدد تعيين عبدالله صباح حمود الصباح في وظيفة مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات، وذلك اعتبارا من 16 يناير 2022.



في الوقت نفسه، أصدر سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قرارا يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتحديد مكافآتهم السنوية، وجاء في القرار:



مادة أولى: يعين عضوا في مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد كل من:



أولا: أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بشؤون الهيئة:



1 - وفاء أحمد القطامي - نائب الرئيس.



2 - مهند محمد الصانع.



3 - فيصل منصور صرخوه.



ثانيا: أعضاء ممثلين للوزارات والجهات الحكومية ذات صلة بنشاط الهيئة:



1 - مدير عام بلدية الكويت.



2 - مدير عام الهيئة العامة للصناعة.



3 - وكيل وزارة التجارة والصناعة.



مادة ثانية: تحدد المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 3000 د.ك (فقط ثلاثة آلاف دينار كويتي) سنويا.