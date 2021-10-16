عبدالعزيز الفضلي

أعلن مدير منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني في تصريح خاص لـ"الأنباء"، عن جهوزية 5 مدارس جديدة في منطقة الوفرة السكنية لاستقبال الطلبة ، مشيراً الى ان منطقة الاحمدي التعليمية قامت باصدار قرارات نقل للهيئات التعليمية والادارية للمدارس بعد دخولها حيز التشغيل الفعلي .

وذكر الديحاني ان ال 5 الجديدة هي روضة الطموح قطعة 4 ومدرسة د عبدالرحمن العوضي الابتدائية للبنين ذات معلمات قطعة 1 ومدرسة نصرة علي النقي الابتدائية للبنات قطعة 4 ومدرسة موضي سلطان العيسى المشتركة " متوسط وثانوي " للبنات قطعة 8 ومدرسة عبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة " متوسط وثانوي " للبنين قطعة 1

واوضح انه بمتابعة من وزير التربية د علي المضف ووكيل الوزارة علي اليعقوب ووكيل التعليم العام اسامة السلطان تم ولله الحمد هذا الانجاز مشيداً في الوقت نفسه في العاملين بالمنطقة التعليمية والادارات المدرسية التي قامت بواجبها على اكمل وجه .