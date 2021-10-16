أطلقت المغنية البريطانية أديل أغنيتها المنفردة "إيزي أون مي"، قبل طرحها المرتقب في 19 تشرين الثاني/نوفمبر لألبومها المنتظر "30"، للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وأوضحت أديل لهيئة "بي بي سي" الجمعة أن الخيار وقع على هذه الأغنية المنفردة بعد منافسة بين ثلاثة أعمال "شديدة الاختلاف".

وقالت إن الأغنية التي وقع عليها الاختيار لإطلاقها أولا "تشبهني كثيرا"، و"بعد هذا الغياب الطويل، هذا على الأرجح أكثر ما كان ينتظره الناس من أغنياتي".

وأضافت النجمة البريطانية "هذه أول أغنية كتبتها في الألبوم، من الرائع أن تصبح أول أغنية منفردة".

وعما إذا كانت تعتزم إجراء جولة فنية قريبا، أوضحت أديل أن هذا الأمر ليس ضمن مشاريعها الحالية بسبب جائحة كوفيد-19.

وأكدت المغنية الحائزة 15 جائزة "غرامي" إضافة إلى أوسكار أفضل موسيقى تصويرية لأغنيتها في فيلم "سكاي فال"، أنها على علاقة عاطفية مع الأميركي ريتش بول الذي يملك شركة لإدارة أعمال عدد من الرياضيين.