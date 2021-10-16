منح دليل "ميشلان" الفرنسي الشهير الخميس نجوماً لتسعة مطاعم في موسكو في أول نسخة يصدرها عن العاصمة الروسية.

ومن المطاعم التسعة اثنان حصل كل منهما على نجمتين، في حين نال كل من السبعة الأخرى نجمة واحدة، على ما أعلن المدير الدولي لأدلة "ميشلان" غويندال بولونيك خلال احتفال كبير اقيم في قاعة "زاريادييه هول" الحديثة جداً للاحتفالات في حديقة عامة قريبة من الكرملين.

وفاز مطعم "توينز غاردن" للتوأمين إيفان وسيرغي بيريزوتسكي بنجمتين، ومثله "أرتست" التابع لمجموعة "نوفيكوف" الروسية ويدير مطبخه الشيف أرتيم إستافيف. وأُدرج في المجموع 69 مطعماً في دليل "ميشلان" الأول لموسكو.

وأصبحت روسيا بذلك الدولة الخامسة والثلاثين التي تدخل دليل "ميشلان". ومع أن الدليل الأحمر لا يزال يصدر ورقياً، ستكون نسخته الخاصة بمطاعم موسكو متوافرةً غلى تطبيقه للهاتف المحمول بـ 25 لغة بينها الروسية.

ولاحظ بولونيك في تصريح لوكالة فرانس برس أنّ "ثمة تطوراً في مشهد المطبخ الروسي، وبات يتسم بالمزيد من الديناميكية، بفضل طهاة شباب يطلقون مواهبهم، ومجموعة متنوعة من المأكولات والمنتجات".

و"توينز غاردن" موجود منذ عوام في تصنيف "50 بست" السنوي الذي يعتبر من أهم قوائم تصنيف المطاعم في العالم.

أما "وايت رابيت" للشيف فلاديمير موخين فخصصت له حلقة من برنامج "شيفز تايبل" عير "نتفليكس"، وهو حصل الخميس على نجمة من "ميشلان".