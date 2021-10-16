يهدد التكالب على رهانات السوق على أسعار فائدة أعلى في المملكة المتحدة بإجبار بنك إنجلترا على مراجعة كبرى لتوقعاته لآفاق الاقتصاد في اجتماع حاسم الشهر المقبل، وفقا لما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

ويتوقع المستثمرون حاليا أن يرفع البنك المركزي سعر الإقراض القياسي إلى حوالي 1 % بنهاية عام 2022 من مستوى قياسي منخفض عند 1ر0 % إذا صمدت هذه الرهانات، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خفض توقعات التضخم والنمو لبنك إنجلترا، التي تعكس أسعار الفائدة في السوق.

ومن المحتمل أن تترك النتيجة أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا في مواجهة تحد عندما يقدم توقعاته المقبلة في الرابع من تشرين ثان/ نوفمبر، ليؤكد نية بنك إنجلترا لتشديد السياسة في الأشهر المقبلة على الرغم من أنه يكبح توقعات التضخم والنمو.