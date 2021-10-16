أعلنت دار سوذبيز للمزادات عن إنشاء مساحة رقمية مخصصة لهواة جمع الأعمال الافتراضية بتكنولوجيا "ان اف تي"، مع تنظيم مزادين سنويا على هذه القطع الرقمية، في مؤشر على رغبتها بالتموضع الدائم في هذا القطاع.

وقد عززت المنتجات الرقمية بتكنولوجيا "ان اف تي" (رموز غير قابلة للاستبدال تضمن أصالة المنتج وفرادته)، من صور وفيديو وتغريدات وبرامج معلوماتية وسواها، سوق الأعمال الفنية المعاصرة لموسم 2020-2021 خلال جائحة كوفيد-19. وهي باتت تمثل 2 % من إجمالي قيمة السوق الفنية، وفق تقرير سنوي نشرته أخيرا شركة "آرت برايس".

وفي هذا الإطار، أعلنت "سوذبيز" عن إطلاق "منصة مخصصة لهواة جمع الفنون الرقمية" تحمل اسم "سوذبيز ميتافيرس". ويمكن للشراة إنشاء حساب شخصي مع "رمز افتراضي (أفاتار) من توقيع مصمم العملات الافتراضية الشهير باك"، والدفع سيحصل بواسطة بعض العملات الافتراضية (إيثيروم أو بتكوين أو "يو اس دي سي")، بحسب ما أوضحت "سوذبيز" في بيان.

ويقام أول مزاد على هذه المنصة الجديدة على 53 قطعة بين 18 و26 تشرين الأول/أكتوبر بعنوان "نايتيفلي ديجيتل 1.2: ذي كولكترز".