عرضت أكبر شركة لسيارات الأجرة البريطانية "أديسون لي" رواتب بقيمة 5 آلاف جنيه أسترليني (ما يعادل 861ر6 دولار أمريكي) شهريا بهدف استقطاب سائقين للعمل لمدة أربعة أسابيع، وذلك في ظل أزمة نقص العمالة على مستوى البلاد.

وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن هذا الراتب ينطبق على الشهر الأول، ويتعين أن يكمل كل سائق 140 رحلة، مشيرة إلى أن هناك إمتيازات إضافية تشمل أيام الإجازة مدفوعة الأجر ومعاش تقاعدي، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأدى خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي إلى حدوث نقص في العمالة المتخصصة في قطاعات، تشمل الزراعة والبنوك والبيع بالتجزئة والنقل. كما تسبب نقص سائقي الشاحنات في حدوث أزمة وقود وازدحام موانئ البلاد.

وقد خففت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع من قواعد الهجرة، لجذب جزارين أجانب، في محاولة للتقليل من تراكم الخنازير التي تنتظر الذبح.

وتسعى شركة "أديسون لي" إلى توظيف نحو ألف سائق بعد أن قفز الطلب على رحلات سيارات الركاب التجارية بأكثر من 40 في المئة خلال شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر الماضيين.

وتتوقع الشركة استمرار الزيادة في عدد الرحلات خلال عطلة عيد الميلاد (الكريسماس).