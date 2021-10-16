زادت شركات الطاقة الأمريكية أعداد حفارات النفط والغاز العاملة للأسبوع السادس على التوالي مع صعود أسعار النفط لأعلى مستوى منذ عام 2014.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد 10 إلى 543 على مدار الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر تشرين الأول، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2020.

وزاد عدد حفارات النفط الأمريكية العاملة 12 إلى 445 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020، في حين انخفض عدد حفارات الغاز واحدا إلى 98.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى منذ عام 2014 وجرى تداولها اليوم الجمعة قرب 82 دولارا للبرميل.