أعلنت مصلحة الجمارك الإسبانية على تويتر إنها وبالتعاون مع الشرطة عثرت على طنين من الكوكايين على متن يخت.

وذكرت صحيفة لا فوز دي جاليسيا أن القارب الشراعي الذي به الشحنة وقيمتها نحو 200 مليون يورو (232 مليون دولار) قد توقف بالفعل قبل أسبوع بالقرب من جزر الأزور، وتم سحبه إلى ميناء مدينة فيجو الذي يبعد 1500 كيلومتر في شمال غرب إسبانيا.

وكتبت صحيفة دياريو دي بونتيفيدرا أنها كانت واحدة من أكبر عمليات مصادرة الكوكايين في قارب شراعي، الذي عادة لا يحمل أكثر من 700 إلى ألف كيلوجرام.

ووفقا للسلطات، تم إلقاء القبض على رجلين على متن القارب، وثلاثة آخرين مشتبه بهم في مدينة مالقة بجنوب إسبانيا، حيث كانت وجهة اليخت. وكل الأشخاص أجانب من جنسيات مختلفة.

وفي السنوات القليلة الماضية، تزايد استخدام اليخوت التي تعبر المحيطات لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية عبر المحيط الأطلسي إلى إسبانيا. ومن إسبانيا، تقوم العصابات بنقل المخدرات إلى دول أوروبية أخرى.