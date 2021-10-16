أكدت الحكومة الإيطالية رغبتها في زيادة السلامة في أماكن العمل من خلال إصدار مرسوم قانوني.

وأعلنت الحكومة في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء في روما يوم الجمعة أن القواعد الجديدة ستطبق على الشركات التي لا تلتزم بقواعد الحماية أو تقوم بتشغيل أشخاص في السوق السوداء.

وقال رئيس الوزراء ماريو دراجي "في الأشهر الماضية، شاهدنا عددا غير مقبول من حالات الوفاة في أماكن العمل".

وسيجري زيادة عمليات التفتيش الخاصة بالعمل وكذلك العقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالقواعد.

ويوم الجمعة، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) نقلا عن إدارة الإطفاء أن عاملا تعرض للصعق بالكهرباء شمال غرب مدينة ميلانو. وفي ساردينيا، لقي رجل حتفه بعدما سحقته رافعة شوكية، وفقا للوكالة.

وتقول الحكومة إنها ترغب في وضع إجراءات لتسهيل مراقبة تطبيق معايير الصحة والسلامة في أماكن العمل.