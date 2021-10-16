قالت جمعية ألمانية بمجال حقوق النشر إنها تريد أن يدفع محرك البحث الأمريكي العملاق جوجل لشركات الإعلام 420 مليون يورو (487 مليون دولار) لعام 2022، لاستخدام محتوى صحفي في ألمانيا.

تتولى جمعية كورينت ميديا إدارة حقوق كل محطات التليفزيون والإذاعة في ألمانيا تقريبا والعديد من المحطات الدولية الخاصة، وكذلك عدد هائل من دور النشر الصحفي.

وأعلنت يوم الجمعة في برلين أن رسوم الترخيص أمر مطلوب لاستخدام العناوين الرئيسية، ومقتطفات مقالة قصيرة وصور صغيرة.

ويتعلق الطلب بشكل خاص بحوالي 200 مطبوعة رقمية، على سبيل المثال، صادرة عن دور نشر، تتولى الجمعية، كمؤسسة مفوضة، إدارة حقوقها. ووفقا لـ "كورينت ميديا"، تم استخدام الإيرادات المعنية لجوجل في ألمانيا كمقياس رئيسي لهذا الحسابات.

وردا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت شركة جوجل الأمريكية إنها ملتزمة بالقانون وتسترشد بالحقائق وليس بمزاعم لا أساس لها.

وأضافت أن كورينت تتجاهل حقيقة أن جوجل تحقق قيمة مضافة كبيرة للناشرين ولا تجني عائدات كبيرة من المحتوى الإخباري.

وتقول جوجل، من جانبها، إنها تجري مباحثات مع ناشرين ألمان. وتم تعديل قانون النشر في ألمانيا هذا العام بما يعكس حقيقة أن الانترنت أصبحت مهمة بشكل متزايد لمحتوى يتمتع بحقوق الطبع والنشر.

وأكد المديران الإداريان لشركة "كورينت ميديا"، ماركوس روند وكريستوف شوينيك مطالبة الشركة بـ420 مليون يورو وقالا "بهذا العرض، تدخل المفاوضات مع أكبر منصة تستخدم المحتوى الصحفي إلى المرحلة الحاسمة".

وتابعا أن "الحق موجود، إنه قانوني عل المستوى الأوروبي ويحظى بالقبول خارج الاتحاد الأوروبي".

وأضاف روند وشوينيك " أصبحت المسألة الآن هي تحديد سعر في وقت قريب وبشكل شفاف للغاية يحقق العدالة لأهمية الصحافة على الإنترنت".