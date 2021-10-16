انطلق قطار من المحطة المركزية بالعاصمة تونس صباح اليوم السبت نحو عدد من المدن الداخلية من أجل تطعيم أكثر ما يمكن من المواطنين ضد فيروس كورونا وتقديم خدمات صحية أخرى.

وتسعى تونس إلى تطعيم نصف سكان البلاد مع نهاية الشهر الجاري، أي حوالي 5ر5 مليون شخص، وحتى يوم أمس الجمعة استكمل نحو أربعة ملايين و162 ألف شخص التطعيم.

ويشارك في رحلة القطار ، الذي تم تحويل إحدى عرباته إلى مستشفى صغير، أطباء وممرضون متطوعون ونشطاء من المجتمع المدني في قافلة صحية أطلقتها وزارة الصحة وبمشاركة وزارتي المرأة والنقل.

وعلاوة على التطعيم تهدف القافلة ، التي تمتد على يومي 16 و17 من الشهر الجاري ، إلى التقصي حول فيروس كورونا وتقديم كشوفات مجانية لتقصي سرطان الثدي.

واستقبل القطار أول المواطنين للتطعيم ضد فيروس كورونا في مدينة الفحص التابعة لولاية زغوان.

وقالت متطوعة في القافلة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن" إقبال المواطنين في الفحص كان متوسطا في البداية، نأمل أن يتزايد العدد من أجل التطعيم وهي فرصة ايضا للتقصي حول سرطان الثدي".

ويتوقع أن تشمل الرحلة ثلاث مدن في ثلاث ولايات من بينها ايضا الكاف وسليانة شمال غرب تونس، ثم ثلاث مدن أخرى في اليوم الثاني في رحلة العودة إلى العاصمة.

وسيمكث القطار مدة ساعتين في كل محطة ، فيما سيتم نصب خيمة لمواصلة تقديم الخدمات بعد مغادرته، بحسب ما أوضحت وزارة الصحة.

ومع تلقيها للملايين من الجرعات المضادة لفيروس كورونا كهبات من المجتمع الدولي اثر موجة وبائية خطيرة في تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين، نجحت تونس في تطعيم مئات الّآلاف من المواطنين في خلال أسابيع عبر أيام مفتوحة تنظم مع كل نهاية أسبوع.