قالت مدينة إيكالويت الواقعة في شمال كندا إن نتائج فحوص بالمختبرات أكدت تلوث إمدادات المياه بأنواع من الوقود.

وقالت إيمي الجرسما ، كبير المسؤولين الإداريين في إيكالويت ، إن تحليل عينات من أحد خزانات المياه بالمدينة وجد "مستويات عالية للغاية من مكونات الوقود المختلفة" وأن من المرجح أن يكون هذا الوقود السولار أو الكيروسين.

وتحدث سكان إيكالويت عاصمة إقليم نونافوت الواقع في أقصى شمال كندا عن روائح وقود في المياه خلال عطلة نهاية الأسبوع لكن لم يُعرف مصدر ذلك.

وأعلنت المدينة حالة الطوارئ مساء الثلاثاء وطالبت السكان بالتوقف عن استخدام مياه المدينة للشرب والطهي. وقالت المدينة إن المياه لن تكون آمنة حتى بعد الغليان.

ويشتبه المسؤولون بأن الوقود دخل الخزان من التربة أو تلوث المياه الجوفية ويقومون بإفراغ المياه من الخزان لإجراء مزيد من التحقيقات.