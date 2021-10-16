يستعد الجيش الأمريكي لإصدار استراتيجيته الجديدة للمناخ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل تأثر منشآته العسكرية بالعديد من التحديات البيئية المتزايدة، وعلى رأسها الأعاصير التي دمرت البنية التحتية في بعض الوحدات.

كما تهدد حرائق الغابات بعض القواعد العسكرية غربي الولايات المتحدة، إلى جانب احتمال تأثر بعض العمليات بسبب سرعة ذوبان الجليد في منطقة التربة الصقيعية القطبية.

وبحسب مذكرة أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، ونقلتها دورية "ديفينس نيوز" الأمريكية، المتخصصة في الشأن العسكري والدفاعي، تعتمد الاستراتيجية الجديدة على أربعة محاور رئيسية تتمثل في تحقيق التكامل بين عمليات اتخاذ القرار القائمة معرفة بآثار التغير المناخي وعمليات القوات الأخرى، وإعداد قوات مستعدة للتعامل هذه الآثار، وتوفير بنية تحتية تساهم في الاستعداد الفعال للتعامل مع مختلف الظروف المتغيرة، إلى جانب مراعاة مشكلة تغير المناخ في إطار عملية إدارة سلاسل التوريد.

يُذكر أن الإدارة الأمريكية الحالية كانت قد وضعت قضية تغير المناخ ضمن أهم أولوياتها، إذ طالبت بتخصيص 617 مليون دولار من ميزانية عام 2022 لدعم خطط الاستعداد للتغير المناخي والتكيف مع آثاره والتخفيف منها.