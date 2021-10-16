أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن جدول عروض وفعاليات اليوم السبت والتي تتوزع ما بين ندوات وحفلات وعروض سينمائية.

ويتضمن برنامج اليوم - وفقا لبيان صحفي - عروضا لمجموعة من الأفلام، التي تتنوع ما بين روائية طويلة، ووثائقية وطويلة.

ومن بين الأفلام التي تُعرض اليوم، الفيلم المصري - الأمريكي " كباتن الزعتري "، لمخرجه على العربي، وتدور أحداث الفيلم في مخيم الزعتري للاجئين في المملكة الأردنية، ويتناول قصة محمود وفوزي الصديقان المقربان في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن، ويحلم كلاهما باحتراف كرة القدم يومًا ما، وعندما تزور أكاديمية رياضية ذات شهرة عالمية المخيم، تتوفر فرصة لهما لتحقيق هذا الحلم، وتأخذ قصصهما منعطفا استثنائيًا.

ومن بين الأفلام التي تعرض اليوم أيضا، ضوء طبيعي، والرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك، وملعب، وهروب الرقيب فولكونوجوف، ومورينا، ورجل وكاميرا، وهذا المطر لن يتوقف أبدًا، ونيترام، وفيلم قصير عن القتل.

ويتضمن برنامج اليوم أيضا، احتفالية خاصة في مناسبة انطلاق فعاليات منصة الجونة السينمائية، وافتتاح معرض المخرج البولندي المعروف، كريستوف كيشلوفيسكي، ويقام بمناسبة مرور 25 عاما على وفاته، وهو معرض يستعيد حياة وأعمال المخرج الراحل.

ويضم المعرض ، الذي نسقه مهندس الديكور انسي أبو سيف، 23 ملصقا من متحف السينما في لودز، و50 صورة لملصقات وصور من أفلام كيشلوفيسكي، تظهر مواقع وعمليات التصوير بجانب صور شخصية للمخرج الراحل.

وتقام اليوم جلسة نقاشية حول نقطة التقاء الموضة والأفلام، ومحاضرة حول صناعة المجوهرات في مصر بين الماضي والحاضر.

يُذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، والمقامة في منتجع الجونة المطل على شواطئ البحر الأحمر خلال الفترة من 14 وحتى 22 من شهر تشرين أول / أكتوبر الجاري، تشهد تقديم عروض لقرابة 80 فيما من 44 بلد حول العالم.