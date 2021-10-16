نظم نحو 200 من موظفي شركة بوينج لصناعة الطائرات احتجاجا في مدينة إيفريت شمالي سياتل على شرط الشركة ضرورة حصول العمال الأمريكيين على تطعيم ضد كوفيد-19.

وقالت بوينج إنها ستطلب تطعيم موظفيها الأمريكيين البالغ عددهم 125 ألف موظف بحلول الثامن من ديسمبر كانون الأول بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس جو بايدن.

ويواجه بايدن وفريقه صعوبة في التغلب على جائحة كورونا لأن قطاعا كبيرا من سكان الولايات المتحدة ما زال يرفض أخذ اللقاحات الآمنة والمتاحة على نطاق واسع.

قال أحد مهندسي إلكترونيات الطيران "إنه خياري وهو جسدي. إنه عقار تجريبي يُعطى في حالة الطوارئ الزائفة".

ولم يرد متحدث باسم بوينج على الفور على طلب للتعليق.

وقال العديد من موظفي بوينج في الاحتجاج إنهم تقدموا بطلبات لإعفائهم من التطعيم. وقال أحد المهندسين إنه قد يسعى للتقاعد المبكر بدلا من الامتثال لهذ الأمر. وقال موظف آخر يبلغ من العمر 20 عاما إنه سيبحث عن وظيفة جديدة بدلا من أخذ لقاح كوفيد-19 وأثار ادعاءات غير صحيحة بشأن اللقاح قائلا "اللقاح ليس آمنا ولم يتم تأكيده وغير فعال".