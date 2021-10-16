طالب الاتحاد الألماني لحماية الحيوانات بإلغاء وزارة الزراعة في الحكومة الألمانية المقبلة.

وفي تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال نائب رئيس الاتحاد، توماس شرودر إن هيمنة مجموعة مهنية على وزارة خاصة بها كتمثيل للمصالح أصبحت من البقايا القديمة التي عفا عليها الزمن".

ورأى شرودر أن حكومة "إشارة المرور" المحتمل تكوينها من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، يجب عليها أن تعيد تحديد اختصاصات الوزارات من جديد " ويمكن أن تكون نتيجة ذلك فقط هو أن وزارة الزراعة التقليدية لا يمكن ولا ينبغي أن تكون موجودة كما هو عليه الحال اليوم".

وأعرب شرودر عن اعتقاده بأن قطاع حماية الحيوانات يجب تمثيله على طاولة مجلس الوزراء على سبيل المثال إما عن طريق مفوض للحكومة أو وزير دولة .

وأوضح أن إسناد مسألة حماية الحيوانات إلى وزارة الزراعة أمر خاطئ على أية حال، مشيرا إلى أن تركيز الوزارة منصرف إلى الفائدة التي يمكن أن يحصل عليها الإنسان من الحيوان.

وطالب شرودر الحكومة الألمانية الجديدة بوضع المزيد من اللوائح لحماية الحيوانات لافتا على سبيل المثال إلى قلة المراسيم الخاصة بكيفية تربية الديك الرومي أو الماشية وأضاف أنه لا يوجد قانون للتربية.

واختتم تصريحاته بالقول إنه لم يعد من المقبول جعل التداعيات الناجمة عن عيوب التربية من اختصاص قسم تربية الحيوانات بوزارة الزراعة.