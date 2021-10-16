دعا رئيس مجلس إدارة جمعية العمرية التعاونية مذكر القوبع، مساهمي الجمعية إلى ضرورة التواجد وحضور عمومية مجلس الإدارة المقرر عقدها مطلع نوفمبر المقبل، للتصويت على التقريرين المالي والإداري للسنة المالية المنتهية، لاسيما البند الخاص بحجز الأرباح السنوية مدة 5 سنوات أو أقل، إلى حين استكمال المبلغ المطلوب لبدء عملية بناء «مول» على أحدث طراز يكون بديلا عن السوق المركزي الحالي، ويقدم خدمات متنوعة لأهالي وسكان المنطقة.

وأوضح القوبع في تصريح صحافي أن مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية على أهبة الاستعداد لعقد العمومية والتي حدد عقدها في مدرسة العمرية بنات، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات الصحية لضمان عدم تعرض المساهمين إلى خطر الإصابة بالڤيروس، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المساهمين الذين يحق لهم التصويت يبلغ نحو 3250 مساهم.

وقال القوبع إنه «بتضافر جهود أعضاء مجلس الإدارة استطعنا الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة كافة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والخاصة بالتوسعة الخارجية للسوق المركزي من الجهتين الأمامية والشارع الرئيسي، فضلا عن اعتماد الموقع الجديد لفرع لوازم العائلة على مساحة 150 مترا مربعا، والموقع الجديد لفرع المكتبة، إضافة إلى الموقع الجديد لفرع التموين على مساحة 500 متر مربع»، لافتا إلى أنه تم استحداث أنشطة جديدة محل البنك التجاري، وهي الصرافة، الملابس الجاهزة، مطعم أو «كوفي شوب».

وأضاف أن «مجلس الإدارة حصل على الموافقات اللازمة لاعتماد الموقع المجاور لفرع «مخبز التنور» ليصبح مكتب تأمين بالعمولة، فضلا عن نقل فرع خياط السيدات إلى الموقع الشاغر بجوار صالون السيدات»، مؤكدا أن بدء تنفيذ جميع هذه المشروعات في القريب العاجل، لافتا إلى أن عملية توسعة السوق المركزي التي تمت في الميزانين وتجديده وتحديثه أدت إلى زيادة أعداد مرتادي الجمعية، مما ترتب عليه ارتفاع نسب المبيعات بصورة ملموسة.

وشدد القوبع على التزام مجلس الإدارة بالقرارات الوزارية والتعاميم كافة الصادرة عن وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات، مدللا على ذلك بعدم تشكيل أي لجان مراجعة من قبل الوزارة طوال مدة عمل المجلس، شاكرا الجهود المضنية المبذولة من أعضاء المجلس وجميع موظفي الجمعية منذ بداية الجائحة حتى الآن في سبيل الارتقاء بعمل الجمعية وبلوغ رضا عموم المساهمين والمستهلكين.

وذكر أن إجمالي الأنشطة المستثمرة في الجمعية التي تضم 5 أفرع بخلاف السوق المركزي بلغ 35 نشاطا، مشيرا إلى أن الجمعية توفر أماكن عدة لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.