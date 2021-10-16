أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إطلاق المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان العربي التي عقدت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم /السبت/.

وقال العسومي - في مؤتمر صحفي عقد عقب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي- إن هذا المركز هو الأول من نوعه، ويهدف لبحث سبل تقديم الدعم اللازم من البرلمان العربي للجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن البرلمان العربي يعمل على سد جميع الثغرات التي تستهدف الدول العربية في هذا المجال.

وأوضح أن المركز هو نواة لدعم الجهود العربية في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن العرب أكثر من قدم ضحايا وجرحى من الإرهاب.

ونوه في هذا الصدد بجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكافحة الإرهاب، والنجاحات الكبيرة التي حققتها في هذا المجال.