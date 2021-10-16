توجه في الجامعة لإنشاء مراكز لإجراء فحص الـ PCR في مبانيها بالتنسيق مع «الصحة»

آلاء خليفة

ذكر أمين عام جامعة الكويت والمتحدث الرسمي باسم الجامعة ا.د.مرضي العياش ان الدراسة بجامعة الكويت ستبدأ 24 الجاري، مشددا على ان دخول الجامعة سواء لأعضاء هيئة التدريس أو الطلبة لن يكون إلا للمحصنين فقط من الحاصلين على التطعيم ضد ڤيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» سواء بجرعتين أو جرعة واحدة.

وشدد د.العياش في تصريح خاص لـ «الأنباء» على ان غير المحصنين يجب عليهم عمل فحص PCR أسبوعيا، وذلك وفقا لتوجيهات وزارة الصحة بهذا الخصوص.

من ناحية أخرى، أوضح د.العياش انه قد تم ترتيب القاعات الدراسية بحيث يطبق فيها التباعد الجسدي بين الطلاب والحفاظ على المسافات التي حددتها وزارة الصحة، وبالتالي فإن الشعب الدراسية ذات الكثافة الطلابية الحالية اما سيتم تقسيمها على نظام الشرائح «المجموعات» أو ان تدرس «أونلاين»، لافتا الى ان جامعة الكويت حافظت على نظام التدريس عن بعد ولم تلغه خاصة بعد قبول أعداد متزايدة من الطلبة العام الحالي مما زاد عن طاقتها الاستيعابية وبالتالي أصبح «أونلاين» لبعض المقررات مطلبا لتدريب أعضاء هيئة التدريس على الاستمرار في الدراسة «أونلاين» وكذلك لتعويد الطلبة على التعلم على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وتابع د.العياش: مازلنا في جامعة الكويت مستمرين في النظام الحضوري وأيضا اذا وجدت الحاجة لـ «أونلاين»، لاسيما للطلبة الذين على وشك التخرج او الطلبة المستجدين في السنة الدراسية الأولى والمقبولين في بعض الكليات ذات الكثافة الطلابية العالية لاسيما في الكليات الأدبية فيمكن تحويل بعض الشعب الدراسية «أونلاين»، وذلك بالتنسيق بين عميد الكلية وعمادة القبول والتسجيل

وعلى صعيد متصل، بين د.العياش ان هناك نقاط أمن وسلامة موجودة أمام كل كلية، وبالتالي لن يسمح بدخول غير المحصين إذا لم يقدموا مسحة تكون نتيجتها سلبية أسبوعيا حتى يسمح لهم بدخول الجامعة، مبينا ان 96% من أساتذة وطلبة جامعة الكويت محصنون، علاوة على ذلك فإن هناك تعاونا بين جامعة الكويت ووزارة الصحة في بعض المراكز يمكن من خلالها عمل مسحة الـ PCR، لافتا الى ان الجامعة نظمت 3 حملات تطعيم بالتعاون مع وزارة الصحة، مؤكدا ان الأمور مستقرة ومطمئنة، مشددا كذلك على ان مجلس الجامعة والإدارة الجامعية وعمداء الكليات لا يألون جهدا في توفير جميع الاحتياجات التي تساهم في سير العملية التعليمية بجامعة الكويت بكل سهولة ويسر.

وكشف د.العياش عن ان هناك توجها في جامعة الكويت لإنشاء مراكز لإجراء فحص الـ PCR علاوة على المراكز الموجودة في وزارة الصحة، مؤكدا ان الجامعة مستعدة لذلك ولكن بانتظار وزارة الصحة لتزويدنا بالمتطلبات اللازمة لعمل المسحة.