عبدالعزيز الفضلي

تبدأ وزارة التربية ممثلة في قطاع التعليم الخاص والنوعي في استقبال طلبات التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة غير محددي الجنسية «البدون» والمحتاجين عن العام الدراسي 2021 - 2022 وذلك من غداً الأحد.

وفي هذا الصدد، قال مدير الشؤون التعليمية بالتكليف في الإدارة العامة للتعليم الخاص نائب رئيس الصندوق الخيري منصور المنصور، إنه وللمرة الأولى سيكون استقبال طلبات المتقدمين وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة عبر الموقع الرسمي للإدارة https://privateeducationkw.com/charitable-fund/.

وطالب المنصور المتقدمين بعد - رفع المستندات المطلوبة على الموقع الرسمي للإدارة المشار إليه -، بمراجعة مبنى التعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير خلال أيام الأسبوع من الاحد إلى الأربعاء من الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساء، بشرط أن يتم حجز موعد من قبل المراجعين عبر منصة «متى»، وذلك للتصديق على صحة البيانات المقدمة.

وفيما أشار المنصور إلى أن الصندوق الخيري سيستمر في استقبال طلبات الطلبة المستوفين لشروط القبول لمدة شهر تقريبا، أوضح أن الميزانية التقديرية للصندوق للعام الدراسي الحالي 2021 - 2022 تبلغ نحو 7 ملايين دينار، يستفيد منها أكثر من 18 ألف طالب وطالبة.

وذكر أن المتقدم عليه توفير شروط القبول، والتي تتمثل في وجود بطاقة صالحة للطالب والأب والأم مع شهادة الميلاد للطالب أو بلاغ الولادة، إضافة إلى صورة من آخر مؤهل دراسي «ناجح»، وشهادة «لمن يهمه الأمر» من المدرسة، إضافة إلى كشف حساب آخر 3 شهور، وصورة من عقد الإيجار مع مطابقة الأصل، وإثبات الحالة الاجتماعية، فضلا عن ما يفيد بالالتزامات الشهرية للأسرة.

وبين المنصور أنه بعد انتهاء لجنة الصندوق الخيري المختصة من تدقيق ومراجعة الطلبات المقدمة وتحديد أسماء المستحقين، سيتم تسليم الكشوفات التي تحمل اسماء الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية إلى المدارس الأهلية والنموذجية الخاصة التي تحتضن الطلبة الخاضعين للصندوق الخيري، والتي تبلغ نحو 60 مدرسة، ومن ثم يعقبها إيداع دفعات من المبالغ المقررة في حساباتها بالبنوك.

وأكد المنصور حرص قطاع التعليم الخاص على إحكام الرقابة على الصندوق وضبط آلية الصرف، حيث تقوم الجهة المشرفة على الصندوق الخيري في ضوء التنظيم الحالي بإجراء تسوية شاملة من خلال صرف الدفعتين الأولى والثانية حيث تتم من خلالهما مراجعة قوائم التسجيل والتحقق من قيد الطالب بالمدرسة واستمراره بها.