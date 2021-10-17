تماشيا مع إستراتيجيته المستمرة بدعم مبادرات الخدمة الاجتماعية الرامية إلى تنمية المجتمعات، أعلن البنك الأهلي الكويتي عن رعايته لمشروع «رسالتنا لكم»، وهي حملة أطلقتها إدارة الأنشطة العامة والإعلام في قطاع الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.



ومبادرة «رسالتنا لكم»، هي حملة توعوية عامة صممت خصوصا لرفع مستوى الوعي الاجتماعي حول القوانين والأنظمة الكويتية ذات الصلة برعاية نزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية من فئة المسنين والأيتام والأحداث.



يشار إلى أن الحملة التي تنقسم إلى سلسلة من ست رسائل مصورة قصيرة، قد تم إعدادها لنشر الوعي لدى الجمهور حول حقوق تلك الفئات وكيفية التعامل معهم وأهمية التعاطف وتقديم الدعم المستمر لهم.



وقال مدير عام شؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي فوزي الثنيان: يسرنا في البنك الأهلي الكويتي رعاية مشروع «رسالتنا لكم»، وهو مشروع تم إعداده من قبل قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ويهدف هذا المشروع إلى إبراز الدور الذي يقوم به هذا القطاع من حيث الاهتمام بالفئات المعنية فيها والتي هي المسنون والأحداث والأيتام، فهو يقدم العديد من الخدمات الجليلة لهذه الفئات الثلاث، ويصدر القوانين والأنظمة واللوائح التي تحدد التعامل مع هذه الفئات الثلاث ويركز على الاحتياجات اللازمة لهم، سواء كانت نفسية أو صحية أو اجتماعية.

ونود في هذا الإطار أن نتوجه بالشكر والعرفان إلى قطاع الرعاية الاجتماعية على الخدمات العديدة التي يقدمها، وتحديدا هذه الخدمة، لأنها تولي اهتماما خاصا بهذه الفئات الثلاث التي هي في أمس الحاجة إلى جهة ترعاها وتهتم بشؤونها.

وهذا دور مهم تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والدولة بشكل عام، ونحن دائما نقف بجانبهم وندعمهم ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح».



وتأتي رعاية البنك الأهلي الكويتي لحملة «رسالتنا لكم» تأكيدا على التزامه بدعم المبادرات المجتمعية وحرصه على إحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد المحتاجين وتعزيز الوعي في المجتمعات التي يعمل فيها.

ومن خلال مشاركته في رعاية مبادرات على هذا النحو، يؤكد البنك الأهلي الكويتي على حقيقة مفادها أن تنمية المجتمع تشكل عاملا رئيسيا في أجندة مشاريع الخدمة المجتمعية التي يتبناها.



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