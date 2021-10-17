أحمد مغربي



في خطوة نحو تحديث اسطوانات غاز الطبخ في المنازل، تعتزم شركة ناقلات النفط الكويتية المسؤولة عن مصنعي تعبئة الغاز المسال في الكويت على إعادة تأهيل كامل لاسطوانات غاز الطبخ المسال في الكويت.



وفي التفاصيل، قالت المصادر لـ «الأنباء» ان الشركة تعتزم توقيع عقد مع إحدى الشركات العالمية لتنفيذ عملية التأهيل للاسطوانات أحجام 5 و12 و25 كيلوغراما المتداولة في السوق.

وذكرت المصادر ان شركة ناقلات النفط الكويتية تسعى لتوفير أعلى معايير السلامة والأمان في اسطوانات الغاز.



وقالت المصادر ان الشركة تنوي تجديد أسطوانات غاز الطبخ لكل من فروع الشركة التابعة لها في منطقتي الشعيبة وأم العيش.



وذكرت ان نطاق العمل سيشمل اختبار الضغط وإعادة الطلاء وختم جميع الأسطوانات.



وكانت 3 شركات تقدمت بعروضها المالية للمناقصة، حيث بلغت أدنى الأسعار 986.9 ألف دينار، فيما بلغ ثاني وثالث الأسعار 1.4 مليون دينار لكل منهما.



تجدر الإشارة إلى أن إنتاج مصنعي شركة ناقلات النفط لتعبئة أسطوانات الغاز يبلغ 150 ألف أسطوانة، كما أن مخزون الشركة الاستراتيجي يكفي احتياجات السوق المحلي لأشهر عديدة.