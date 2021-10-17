عبدالعزيز جاسم



حقق منتخبنا الأولمبي لكرة القدم فوزا معنويا على المنتخب الأولمبي القطري بهدف دون رد سجله يوسف الرشيدي في الدقيقة (24) في مباراة ودية تأتي ضمن استعدادات الأزرق الأولمبي للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، إذ من المقرر أن يلعب منتخبنا غدا مع نظيره القطري في مباراة ودية ثانية.



وغاب عن «الأولمبي» عدد من اللاعبين، يأتي في مقدمتهم عبدالرحمن كميل ومهدي دشتي وحمد القلاف ومحمد الربيع لظروف خاصة وبندر السلامة للإصابة الذي لن يشارك في التدريبات لمدة 3 أيام بعد تعرضه لشد قوي في العضلة الخلفية، وعلى ضوء ذلك قام مدرب الأزرق الأولمبي الإسباني كارلوس غونزاليس باستدعاء حارس مرمى السالمية عبدالرحمن الفضلي لتعويض غياب الحارسين كميل وخالد البحر.



مصير «المسابقات» معلق



وينتظر منتخبنا تحديد مصير التصفيات ومكان إقامتها وتوقيتها، حيث لم تظهر حتى الآن أي أخبار رسمية من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في هذا الشأن والذي سيترتب على تأخيره العديد من الأمور، لاسيما على مستوى المسابقات المحلية وانطلاق بطولة الدوري التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 نوفمبر وحاليا من الصعب أن تنطلق في هذا التوقيت، لذلك قد يتم ترحيل الانطلاقة يومين أو تأجيلها لما بعد «فيفا داي» في نوفمبر المقبل، حيث يجب أن ينتظم جميع اللاعبين مع منتخباتهم يوم 6 نوفمبر، علما ان «الأزرق» الأول تنتظره مباراتان دوليتان أمام التشيك وليتوانيا تواليا في 11 و15 نوفمبر وبالتالي فإن الوقت سيكون ضيقا لانطلاق الجولة الأولى، لذلك تعمل لجنة المسابقات برئاسة فهد الهملان ونائب اللجنة سالم سعدون ومدير المسابقات د.حامد الشيباني على إعادة جدولة المسابقات المحلية وفقا للمعطيات الجديدة والتي رافقها تأجيل تصفيات المنتخب الأولمبي.