هادي العنزي



للمرة الثانية، أجلت لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين في اتحاد كرة السلة انطلاق القسم الأول من الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام للدرجة الممتازة، لينطلق الأربعاء المقبل 20 أكتوبر الجاري عوضا عن الموعد المقرر مسبقا 17 الجاري (اليوم)، ولم تكشف اللجنة عن أسباب التأجيل.



إلى ذلك، انتقل لاعب منتخبنا الوطني لكرة السلة ونادي الكويت حسين الخباز إلى كاظمة رسميا، وذلك في صفقة انتقال حر، حضرها أمين السر العام بكاظمة يوسف بوسكندر، ومدير الفريق عبداللطيف السعيد، ويمثل انتقال الخباز إلى فريقه الجديد دفعة كبيرة لوصيف بطل الدوري الموسم الماضي، في سعيه للظفر بالألقاب الموسم الحالي، وجاء انتقال الخباز بعد مسيرة رائعة مع «العميد» استمرت 21 عاما، توج معه بلقب الدوري 8 مرات، و8 أخرى بكأس الاتحاد، و5 مرات بكأس «السوبر»، وبكأس الخليج للأندية الأبطال مرة واحدة.



وفي سياق متصل، انضم الدولي التونسي ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني السابق ودالاس الأميركي صلاح مجري إلى تدريبات الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجهراء، وذلك بعد وصوله أمس الأول، ليكمل الجهراء صفوفه قبل ثلاثة أيام من انطلاق منافسات الدوري الممتاز.