يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مواجهتين ضمن إطار الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة اليد، ففي 5.30 مساء، اذ يتواجه السالمية (6 نقاط) مع القرين (دون رصيد)، وفي المباراة الثانية يلتقي كاظمة (4 نقاط) مع الفحيحيل (دون رصيد) في 7.30مساء.



هذا، ويطمح السالمية بقيادة الجهاز الفني السعودي المكون من المدرب فاضل السعيد ومدرب الحراس مناف السعيد إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والانفراد بصدارة الترتيب العام مؤقتا، اذ يحتل وصافة الترتيب بفارق الأهداف عن حامل اللقب الكويت والذي يلتقي القادسية غدا في قمة الجولة الرابعة، ويعتمد «السماوي» على كل من المحترفين أنور بنن عبدالله ومحمد فراد من تونس بالإضافة الى سعود الضويحي وحارس المرمى محمد بويابس، ناهيك عن علي علاء بولند وعلي البلوشي وحيدر دشتي.



في المقابل، فإن القرين ورغم التوليفة القوية المكونة من مشعل السويلم والمحترفين محمد الجيلاني التونسي ونيفين ستيبانوفيش البوسني الا أن الفريق لم يتمكن من تحقيق أي نقطة، ويتطلع اليوم لتحقيق المفاجأة والفوز على «السماوي» بقيادة المدرب راتكو، مستندا الى كل من سلمان الشمالي ومحمد العنزي وحارس المرمى عبدالله الصفار.



وضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى، تشهد صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية، ففي 5.30 مساء مواجهة التضامن (نقطتين) النصر (نفس الرصيد)، بينما في 7.30 مساء يلتقي الساحل (دون رصيد) مع الجهراء (نقطتين).