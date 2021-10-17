كشف السفير الإسرائيلي في موسكو ألكسندر بن تسفي، عن اتفاق لعقد اجتماع ثلاثي يضم روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل على مستوى رؤساء مجالس الأمن، لمناقشة الوضع في سورية وإيران. وقال السفير الإسرائيلي لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «حتى الآن لا يوجد سوى فكرة، لم يتم تحديد الموعد أو المكان بعد. من جانبنا، نحن على استعداد لاستضافة الوفود، لكن هذا لم يتقرر بعد»، مشيرا إلى انه قد يتم تحديد الموعد والمكان بعد مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في سوتشي يوم 22 أكتوبر الجاري. وأضاف بن تسفي: «آمل أن يأتي رئيس وزرائنا الآن ويكون قادرا في النهاية على اتخاذ القرار. في هذه المرحلة لا يوجد سوى اتفاق وتفاهم على أن هذا «الاجتماع» سيتم، ولكن متى بالضبط - لم يتم الاتفاق على هذا بعد. وستشمل المواضيع سورية وإيران وقضايا أخرى في منطقة الشرق الأوسط». وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قال لوكالة «سبوتنيك» إن إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة تدرس إمكانية استئناف المشاورات الثلاثية على مستوى رؤساء مجالس الأمن، وقد يعقد الاجتماع المقبل في أكتوبر الجاري.