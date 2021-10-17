كشف المتحدث باسم المصالحة السورية عمر رحمون عن استعدادات للقوات التركية والفصائل الموالية لها للقيام بعمل عسكري ضد قوات سوريا الديموقراطية «قسد» ووحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر عليها، في مناطق شمال سورية خلال الأسبوع الجاري.



وقال رحمون في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس إن «القوات التركية والفصائل الموالية لها أنهت جميع استعداداتها لبدء عملية عسكرية خلال الأسبوع الجاري ضد الوحدات الكردية، في مناطق تل رفعت ومنبج وعين العرب في ريف حلب ومنطقة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي وتل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي».



وأضاف رحمون: «لن تكون سيطرة القوات التركية على تلك المناطق صعبة بسبب الأهداف التي تم تحديدها، ويتكفل سلاح الجو التركي بتدمير جميع المقرات وقواعد الوحدات الكردية، و(قسد) في تلك المناطق وعقبها تتقدم القوات البرية».



وحول احتمال إطلاق القوات الحكومية السورية لعملية عسكرية واسعة في محافظة ادلب، أكد رحمون: «لن تكون هناك عمليات عسكرية كبيرة بل عبارة عن تمشيط، وتبدأ قبل نهاية العام الحالي».



ولفت إلى أن الجهود حاليا تبذل لإنهاء وضع النازحين المتواجدين في تلك المناطق وتأمين عودتهم إلى مدنهم وقراهم في أرياف حماة وادلب وحلب.



وأعلنت القيادة التركية في عدة تصريحات خلال الشهر الجاري نفاد صبرها من الهجمات التي تتعرض لها القوات التركية في شمال سورية وتتهم الميليشيات الكردية بالضلوع فيها.



من جانبه، رفض قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر تأكيد أو نفي بدء عملية عسكرية تركية في مناطق شمال سورية.