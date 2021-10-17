القاهرة - هالة عمران



قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن مصر تعتبر من أهم الدول المصنعة للحديد والصلب في القارة الأفريقية، حيث تحتل المركز الأول من حيـث الإنتاج أفريقيا، والـ 21 على مستوى العالم.



جاء ذلك في إنفوجرافيك نشره مركز المعلومات امس تحت عنوان (مصر أكبر منتج للصلب في أفريقيا)، وأوضح أن إجمالي الإنتاج المصري من الصلب وصل إلى 7.8 ملايين طن متري عام 2019، مشيرا إلى أن مصر تمثل 22% من القيمة المضافة للصناعات التحويلية بقارة أفريقيا. واشار الى أن مصر أكبر مستحوذ على الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال صناعة الإلكترونيات والكهرباء في أفريقيا بنحو 21% من إجمالي عدد المشروعات خلال الفترة من 2017 الى 2020.